Строительство дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 приостановили
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На Петропавловской ТЭЦ-2 обнаружили отклонение оси строящейся дымовой трубы от проектного положения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "СевКазЭнерго".
Одним из ключевых проектов является строительство дымовой трубы Петропавловской ТЭЦ-2. Запуск нового 180-метрового дымоотвода запланирован в следующем году.
"8 августа т.г. ответственными работниками АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", обеспечивающими надзор за качеством строительно-монтажных работ, выполняемых в ходе возведения новой дымовой трубы, было выявлено отклонение оси трубы от проектного положения", - говорится в сообщении.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подрядной организацией по строительству данного объекта является ТОО "КазтеплоСПЕЦСТРОЙ". Работы по возведению ствола трубы были незамедлительно приостановлены.
Так, в результате обследования объекта установлено, что в конической скользящей опалубке, при помощи которой ведется строительство ствола трубы, был обнаружен дефект, повлиявший на последующее отклонение от оси.
В настоящее время проектной организацией проводятся соответствующие расчеты для определения допустимой высоты ствола трубы, от которой возможно дальнейшее строительство. Вместе с тем ведется процесс демонтажа опалубки. После определения высотной отметки будут выполнены демонтажные работы. Далее, с соблюдением всех норм и требований безопасности, будет возведена новая опалубка и работы по строительству дымовой трубы будут возобновлены в кратчайшие сроки.
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