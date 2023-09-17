Стали известны дальнейшие планы Рыбакиной
Сегодня, 13:21
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Сегодня, 13:21Сегодня, 13:21
144Фото: sports.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) заявилась на турнир в китайском Чжэнчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Это турнир серии WTA 500, и он пройдет с 9 по 15 октября. В этом году Zhengzhou Open впервые появился в календаре WTA после четырехлетнего перерыва. Из топ-10, помимо Рыбакиной, выступят чешские теннисистки Маркета Вондроушова (6-е место) и Каролина Мухова (8-е место), туниска Онс Жабер (7-е место), гречанка Мария Саккари (9-е место) и француженка Каролин Гарсия (10-е место).
Напомним, последним турниром Елены Рыбакиной был US Open, где она вылетела в третьем круге.
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