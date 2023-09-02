Рыбакина сенсационно вылетела из US Open-2023 в третьем круге

В Открытом чемпионате США лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина проиграла румынке Соране Кырстя, занимающей 30 место в рейтинге WTA, передаёт BaigeNews.kz.

Матч длился три сета и завершился со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 4:6.

"Для Кырстя это первая победа над Рыбакиной в личном противостоянии после двух поражений. Елена не смогла улучшить свой результат на US Open - лучшим достижением казахстанки остается третий круг турнира. Рыбакина пока остается третьей ракеткой мира в Live-рейтинге WTA, но совсем рядом американка Джесика Пегула. Также Лена рискует упасть и на пятую строчку - шанс обойти казахстанку есть у другой американки Кори Гауфф", — отмечает Telegram-канал "Спорт Шредингера"

Как отмечает Sport.kz, этот матч имел для Рыбакиной историческое значение. В случае победы она бы впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open, а также стала первой представительницей Казахстана, пробившейся в четвертый круг данного турнира.

В предыдущих раундах турнира Елена Рыбакина разгромила украинскую теннисистку Марту Костюк (39-е место в рейтинге WTA) — 6:2, 6:1, а затем не выходя на корт прошла снявшуюся австралийку Айлу Томлянович (127-е место).