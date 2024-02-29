Справку о недееспособности теперь можно получить быстро и онлайн в Казахстане

В Казахстане упростили порядок получения справок о недееспособности и ограниченной дееспособности, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

"На информационном портале qamqor.gov.kz реализован функционал проверки сведений недееспособности и ограниченной дееспособности. Он создан для удобства и экономии времени граждан, исключает необходимость направления обращений в уполномоченный орган, ожидая ответы в течение 15-20 дней", - пояснили в ведомстве.

Сервис позволяет пользователям интернет-ресурсов не выходя из дома самостоятельно получать информацию о наличии либо отсутствии сведений специального учёта лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными в максимально короткие сроки.

Всё, что необходимо для получения информации - зайти на портал qamqor.gov.kz. В разделе Реестр лиц, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными, ввести ИИН и данные документа, удостоверяющего личность.

После чего в системе формируется справка. Её можно будет распечатать для представления по месту требования. Справка удостоверена электронной цифровой подписью и является официальным документом.