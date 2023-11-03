Сотрудники отеля "Дипломат" обвиняют Мухамедиулы в рейдерском захвате
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Свидетели по очередному делу в отношении Арыстанбека Мухамедиулы рассказали, как экс-министр культуры заставлял сотрудников отеля "Дипломат" участвовать в сбыте дорогой мебели. Подробностями во время судебного заседания поделился начальник службы безопасности гостиницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"До сих пор нет мебели. Вообще пусто в отеле. Мебель всю эту вывезли. Фурами вывезли. На собрании дал распоряжение сам подсудимый, что завтра-сегодня приедут фуры, чтобы все готовились, работали, будут выносить техническая служба, хаускипинг", - рассказал свидетель.
По его словам, это было в 2020 году. Мебель, которую увозили из гостиницы, была новой.
"Она была отличная, новая мебель. Некоторые элементы были даже упакованы", - сообщил свидетель.
Летом экс-министра культуры приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение бюджетных средств. Сейчас в суде рассматривают ещё одно громкое дело в отношении Арыстанбека Мухамедиулы. Его обвиняют в рейдерском захвате столичного отеля "Дипломат". Также вменяют злоупотребление должностными полномочиями и организацию преступления.
Накануне сотрудники гостиницы рассказывали о том, как бывший министр культуры устраивал дебоши, унижал и угрожал им. А сегодня, кроме эпизода о продаже премиальной мебели, бывший начальник охраны отеля рассказал, что видел лично, как Мухамедиулы выгнал бывшего владельца гостиницы из его же отеля.
Обвиняемый с показаниями свидетелей не согласен. Он призвал судью привлечь их к ответственности за ложные сведения.
"Уже мы который раз свидетелей спрашиваем: кто-то что-то сказал, кто-то кому-то сказал. Огромная просьба, пускай предоставляют факты, факты. Ваша честь, мы второй день, второе заседание видим лжесвидетельство", - заявил Арыстанбек Мухамедиулы.
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