Сотрудники Google вышли на акцию протеста в США

В митинге приняли участие около 100 человек

Сотрудники компании Google организовали протест на улицах Сан-Франциско, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Демонстранты собрались возле здания Google Cloud Next. Причиной недовольства стал контракт компании с правительством Израиля.

Договор включает предоставление облачных услуг для государственного сектора и вооруженных сил страны. В митинге приняли участие около 100 человек. По словам протестующих, технологии облака будут использоваться против палестинцев, в том числе для слежки и расовой сегрегации. Пока что Google не ответил на запрос о комментариях.





