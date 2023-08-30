  • 30 Августа, 23:58
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Сотрудники Google вышли на акцию протеста в США

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forbes.com Сегодня, 23:07
Сегодня, 23:07
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Фото: forbes.com

В митинге приняли участие около 100 человек

Сотрудники компании Google организовали протест на улицах Сан-Франциско, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24"

Демонстранты собрались возле здания Google Cloud Next. Причиной недовольства стал контракт компании с правительством Израиля. 

Договор включает предоставление облачных услуг для государственного сектора и вооруженных сил страны. В митинге приняли участие около 100 человек. По словам протестующих, технологии облака будут использоваться против палестинцев, в том числе для слежки и расовой сегрегации. Пока что Google не ответил на запрос о комментариях.



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