Сотрудникам "БерАли Мангистау Company" предложили работу и прежнюю зарплату

Бывшим работниками ТОО "БерАли Мангистау Company", бастовавшим в апреле, предложили новую работу. Об этом сообщили в ходе очередной встречи нефтяников и руководства АО "Озенмунайгаз" в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

"В ходе встречи генеральный директор АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай озвучил предложение по трудоустройству экс-сотрудников ТОО "БерАли Мангистау Company" в ТОО "Мөлдір Мұнай Сервис" с целью обеспечения их занятости. Присутствующим был представлен договор между АО "Озенмунайгаз" и ТОО "Мөлдір Мұнай Сервис", предусматривающий гарантированное сохранение бывшим работникам компании "БерАли" прежнего уровня заработной платы", - говорится в сообщении.