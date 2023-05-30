Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Сотрудникам "БерАли Мангистау Company" предложили работу и прежнюю зарплату
пресс-службы КМГ Сегодня, 12:07
123
Сегодня, 12:07
123
Фото: пресс-службы КМГ

Сотрудникам "БерАли Мангистау Company" предложили работу и прежнюю зарплату

Бывшим работниками ТОО "БерАли Мангистау Company", бастовавшим в апреле, предложили новую работу. Об этом сообщили в ходе очередной встречи нефтяников и руководства АО "Озенмунайгаз" в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

"В ходе встречи генеральный директор АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай озвучил предложение по трудоустройству экс-сотрудников ТОО "БерАли Мангистау Company" в ТОО "Мөлдір Мұнай Сервис" с целью обеспечения их занятости. Присутствующим был представлен договор между АО "Озенмунайгаз" и ТОО "Мөлдір Мұнай Сервис", предусматривающий гарантированное сохранение бывшим работникам компании "БерАли" прежнего уровня заработной платы", - говорится в сообщении.

Также присутствующим объявили о проведении тендера на закуп объёма промышленного ремонта скважин на трёхлетний период.

В свою очередь, экс-сотрудники "БерАли" взяли время на рассмотрение предложенных условий.

Ранее 80 экс-сотрудников нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" написали заявление о повторном приёме на работу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:07
123
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх