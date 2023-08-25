"Сорвала погоны, порвала рубашку": акмолинка напала на полицейского
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Уголовное дело заведено в отношении жительницы Степногорска, которая ударила сотрудника полиции и сорвала его погоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.
22 августа рано утром в дежурную часть управления полиции Степногорска поступило телефонное сообщение о просьбе задержать женщину, которая очень агрессивно ведёт себя в гостях. Полицейские выехали по вызову и доставили в участок женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.
"38-летняя местная жительница, находясь в агрессивном состоянии, набросилась с кулаками на одного из полицейских и, сорвав погоны, порвала ему рубашку. По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 380 УК РК "Насильственные действия в отношении представителя власти", - сообщили в полиции.
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