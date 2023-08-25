  • 25 Августа, 07:41
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"Сорвала погоны, порвала рубашку": акмолинка напала на полицейского

Сегодня, 06:40
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BaigeNews.kz Сегодня, 06:40
Сегодня, 06:40
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Фото: BaigeNews.kz

Уголовное дело заведено в отношении жительницы Степногорска, которая ударила сотрудника полиции и сорвала его погоны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.
 
22 августа рано утром в дежурную часть управления полиции Степногорска поступило телефонное сообщение о просьбе задержать женщину, которая очень агрессивно ведёт себя в гостях. Полицейские выехали по вызову и доставили в участок женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

"38-летняя местная жительница, находясь в агрессивном состоянии, набросилась с кулаками на одного из полицейских и, сорвав погоны, порвала ему рубашку. По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 380 УК РК "Насильственные действия в отношении представителя власти", - сообщили в полиции.

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