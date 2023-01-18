Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны

Фото: пресс-служба МО

Сегодня близ столицы произошла трагедия - солдат срочной службы погиб при выполнении учебно-боевой задачи. Он совершал плановый прыжок с парашютом, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

"Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Назначена проверка. Воинская служба всегда сопряжена с опасностью и риском для жизни. Для командиров потеря бойца является тяжелейшей утратой", - отметили ведомстве.

Военнослужащий был призван весной 2022 года из Караганды. По информации МО, солдат пользовался уважением среди сослуживцев и командиров. По службе характеризовался исключительно с положительной стороны.

"На протяжении службы проявлял огромное желание к изучению военного дела. Был достойным сыном своих родителей, настоящим патриотом и примером для сослуживцев. Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Министерство обороны примет необходимые меры по оказанию помощи семье погибшего военнослужащего.