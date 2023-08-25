Сохранять спокойствие и носить маски посоветовали в ДЧС в связи с пожаром в Алматы

Из-за пожара на складе с высокой горючей загрузкой S=295 м2 по улице Суюнбая 50 в Жетысуском района, который был ликвидирован ночью, наблюдается задымленность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

"Угрозе жизни и здоровью нет – остаточные явления от пожара. В связи с чем просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома. В особенности жителям, проживающим в близости от места пожара", - сообщили алматинские спасатели.

Напомним, что ночью 25 августа пожар произошёл на складе в Жетысуском районе Алматы.