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Смаилов обратился к казахстанским медикам
Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поздравил медиков с профессиональным праздником, передаёт BaigeNews.kz.
"От всей души и чистого сердца поздравляю вас с Днем медицинского работника! Ваш труд бесценен так же, как жизнь и здоровье людей, которых вы лечите и спасаете! Желаю, чтобы в вашей жизни не было бед и невзгод, а удача, везение и успехи сопутствовали в вашей нелегкой работе. Укрепление здоровья нации является важнейшим приоритетом нашего государства. Бесспорно, весь этот трудоемкий процесс лежит на плечах людей в белых халатах", — говорится в поздравлении премьера.
Отмечается также, чтовВ Казахстане ряд направлений медицины уже успешно конкурирует на международном уровне. Обеспечена доступность высокотехнологичных медицинских услуг населению. Работают современные медицинские центры, такие как Национальный научный кардиохирургический центр, Национальный центр нейрохирургии, Центр ядерной медицины и многие другие.
"По поручению Главы государства начата реализация национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого в текущем году будет обеспечено строительство 309 объектов первичной медико-санитарной помощи. Государство будет и в дальнейшем прилагать все усилия для облегчения работы и благополучия казахстанских медиков. Спасибо за ваш неутомимый труд! Желаю вам здоровья, крепких сил, оптимизма, почета и достойного благополучия!", — отметил Алихан Смаилов.
Ранее медицинских работников с их профессиональным праздником поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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