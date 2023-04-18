"Служба и опасна, и трудна": 60 лет исполняется органам предварительного следствия в Казахстане

Фото: фото из архива Эльмиры Кунтуаровой

В этом году следователи органов внутренних дел отмечают юбилей, ровно 60 лет назад был основан следственный комитет в нашей стране. Лучшие представители этой профессии по Кызылординской области рассказали о тяготах службы и об ответственности, которая на них возлагается, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Подполковник Айнур Сейткасымова работает старшим дознавателем в управлении полиции Кызылорды. За плечами 15 лет безупречной службы. После окончания школы Айнур решила пойти по стопам отца и поступила в академию МВД города Алматы. О своём выборе она никогда не жалела, ведь быть следователем мечтала с детства. Для неё самое главное - соблюдать закон и достойно служить народу.

"С малых лет мне нравились фильмы и книги в детективном жанре. Всегда восхищалось женщинами в погонах. Мой отец был участковым инспектором, он очень любил свою профессию. Папа навсегда останется для меня примером полицейского. Я не хочу опорочить его имя", - говорит подполковник.

Как известно, дознаватель первым прибывает на место преступления. Его обязанность составить полную картину происшествия. Вызвать криминалистов, разговаривать с пострадавшими и с помощью участковых инспекторов постараться поймать преступников по горячим следам. По словам Айнур Сейткасымовой, дознаватель должен обладать аналитическим умом. Уметь находить детали и общаться со свидетелями.

Фото предоставлено героиней

"Академию я окончила в 2008 году, в звании лейтенанта. До сих пор помню свой первый вызов. Нас привезли на вскрытие, тогда мои коллеги удивились моему хладнокровию. С годами я набиралась опыта, каждое дело требует большого труда. Раскрыть преступления бывает очень трудно. Служба в полиции это в первую очередь ненормированный график, неурочные вызовы и постоянный риск. Тем не менее, благодаря поддержке родных я справляюсь с трудностями", - признается Сейткасымова.

Майор полиции Асхат Мухтарулы следователь с большим стажем. Сейчас выпускник юридического университета города Караганды занимает должность заместителя начальника управления следствия департамента полиции Кызылординской области. За свою трудовую деятельность сотрудник внутренних органов раскрыл более сотни уголовных дел. Асхат Мухтарулы хорошо понимает, какая ответственность на него возлагается. Следователь не имеет право на ошибку.

"Я работаю в службе полиции около 15 лет. Начинал свой трудовой путь рядовым следователем. Учился у коллег, набирался опыта. Для того, чтобы быть хорошим специалистом нужно иметь острый ум и чутье, уметь нестандартно мыслить. Иногда бывает так, что все доказательства против подозреваемого. Однако маленькая деталь или улика может оправдать его. Поэтому очень важно быть собранным и внимательным", - рассказывает майор полиции.

Семь лет назад в областном центре, в частном секторе были найдены трупы двух мужчин. Их связали, закрыли рот скотчем и убили с особой жестокостью. Тогда руководство департамента резонансное дело доверило Асхату Мухтарулы. Благодаря его профессионализму преступники были найдены и пойманы за короткое время.

"В основном я занимаюсь раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений. Этот случай запомнился мне навсегда. В результате слаженной работе криминалистов, оперативников и участковых инспекторов смогли задержать преступников. Они долгое время отрицали свою вину, не сотрудничали со следствием. Однако благодаря судебно - медицинской экспертизе смогли доказать их вину. Позже они написали чистосердечное признание. Согласно приговору суда получили наказание" - вспоминает Асхат Мухтарулы.

Подполковник полиции Эльмира Кунтуарова тоже работает следователем. Её отец и брат много лет добросовестно трудились в органах внутренних дел. Она определилась с профессией будучи школьницей. Мечтала носить форму и продолжить дело родных людей. Окончила академию Права в Алматы по специальности "Юриспруденция".

"Сама я родилась в Жалагашском районе. После выпуска найти работу в родном селе не получилось, меня направили в Кармакшинский район. Я хорошо помню своё первое дело, это было связано с убийством человека. Труп мужчины, который считался без вести пропавшим всплыл с озера. Оказалось, он был убит от огнестрельных ранений, под подозрение попала его жена. Необходимо было провести дополнительную экспертизу, мне пришлось с головой убитого ехать в Астану. В итоге вина вдовы была доказана, мне было очень жаль шестерых детей, которых она воспитывала. Я часто навещала их в детском доме", - говорит следователь.

Благодаря профессионализму Эльмира Кунтуарова была переведена в областной центр. Сейчас она работает старшим следователем по особо важным делам в следственном управлении департамент полиции Кызылординской области. Служба в правоохранительных органах, по её словам, требует большой самоотдачи.