Сломавшую ногу россиянку пришлось спускать с горы спасателям в Риддере
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В Риддере женщина, приехавшая из Омска покататься на сноуборде, сломала ногу в горах, недалеко от базы отдыха. Съехав с трассы, сноубордистка ударилась о дерево и получила травму, после чего не смогла спуститься самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Спасатели, добравшись до пострадавшей, аккуратно зафиксировали ногу и начали спуск с помощью сплитборда, который тащили своими силами. Туристку траспортировали к подошве горы, где уже ожидали врачи скорой помощи.
В ДЧС дали рекомендации любителям зимнего отдыха в горах.
"Желательно иметь при себе навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы). Скорость спуска и маневры на трассе должны отвечать физической и технической подготовке лыжника. Лыжник должен контролировать свою скорость и средство передвижения в соответствии с крутизной склона, погодными условиями. Запрещается "подрезать" лыжников и сноубордистов, так как это может привести к травме последнего", — рекомендуют спасатели.
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