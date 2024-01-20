Сломавшую ногу россиянку пришлось спускать с горы спасателям в Риддере

В Риддере женщина, приехавшая из Омска покататься на сноуборде, сломала ногу в горах, недалеко от базы отдыха. Съехав с трассы, сноубордистка ударилась о дерево и получила травму, после чего не смогла спуститься самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели, добравшись до пострадавшей, аккуратно зафиксировали ногу и начали спуск с помощью сплитборда, который тащили своими силами. Туристку траспортировали к подошве горы, где уже ожидали врачи скорой помощи.

В ДЧС дали рекомендации любителям зимнего отдыха в горах.