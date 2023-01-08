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АtyrauPress Сегодня, 01:03
64
Сегодня, 01:03
64
Фото: АtyrauPress

Скончался известный казахстанский журналист

В Атырау ушел из жизни бывший корреспондент областной общественно-политической газеты "Атырау", писатель Кадыржан Казымбекулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АtyrauPress.  

Кадыржан Казыбекулы - почетный гражданин Махамбетского района, член Союза журналистов Казахстана, ветеран казахстанской журналистики, обладатель медали "Ерен еңбегі үшін".

"Коллектив ТОО "Атырау-Акпарат" выражает глубокие соболезнования родным и близким Кадыржана Казымбекулы", - говорится в сообщении издания.

 

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#смерть #журналист
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:03
64
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