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Сегодня, 01:03
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64Фото: АtyrauPress
Скончался известный казахстанский журналист
В Атырау ушел из жизни бывший корреспондент областной общественно-политической газеты "Атырау", писатель Кадыржан Казымбекулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АtyrauPress.
Кадыржан Казыбекулы - почетный гражданин Махамбетского района, член Союза журналистов Казахстана, ветеран казахстанской журналистики, обладатель медали "Ерен еңбегі үшін".
"Коллектив ТОО "Атырау-Акпарат" выражает глубокие соболезнования родным и близким Кадыржана Казымбекулы", - говорится в сообщении издания.
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