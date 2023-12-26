Сколько денег казахстанцы отправили за границу в 2023 году

Совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов без открытия банковского счета по Казахстану и за рубеж за период январь-октябрь 2023 года составил 1,12 трлн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

По данным Нацбанка, объем отправленных за рубеж денег посредством СМДП за 10 месяцев 2023 года достиг 806,9 млрд тенге, объем полученных денежных переводов за данный период составил 258,5 млрд тенге (23%).

"По сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдается снижение объемов операций на 26,7%. В среднем казахстанцами за рубеж отправляются переводы на сумму 375,3 тыс. тенге, а средняя сумма полученных платежей составляют 280,4 тыс. тенге. В основном, данные переводы имеют характер безвозмездных переводов между физическими лицами", - говорится в сообщении.

Исходящие трансграничные переводы без открытия банковского счета через СМДП в основном осуществляются с Узбекистаном (28,9%), Россией (24,2%), Турцией (22,9%), Грузией (9,5%) и Кыргызстаном (3,4%).

Переводы за рубеж осуществляются как казахстанцами, так и иностранными гражданами, которые могут находиться на территории страны в целях заработка, уточнили в банке.