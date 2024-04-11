Аким Актюбинской области Асхат Шахаров записал видеообращение, в котором рассказал о паводковой ситуации в регионе и поблагодарил всех, кто принимал участие в спасении и эвакуации жителей, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что всем пострадавшим будет оказана поддержка в восстановлении жилья, выплачена компенсация за понесенный ущерб.

"Как отметил наш Президент, никто из пострадавших не останется без помощи. Для этого мобилизованы все силы. Особо хочу отметить, как сплотились жители региона в нашей общей беде. Спасатели министерства по ЧС, полицейские, военные, гидротехники, врачи, волонтеры и тысячи неравнодушных граждан — каждый проявил мужество в спасении людей, домашнего скота, имущества граждан. Благодарю всех за слаженную и эффективную работу", — сказал аким.

По его словам, ситуация с паводками в регионе стабилизировалась.

"Мы начали наводить порядок. Уже восстанавливаем дороги, мосты, в ближайшее время начнем отстраивать жилые дома. Объявили субботники, чтобы как можно скорее очистить наш город и населенные пункты от мусора. Все вместе в течение двух месяцев будем возвращать прежний вид нашему любимому краю. Приглашаю всех жителей принять в субботниках самое активное участие", — сказал Асхат Шахаров.

Ранее жителей села Мамыр в Актюбинской области эвакуировали на вертолете из-за риска подтопления. Такая угроза возникла в связи с повышением уровня воды в реке Торгай.

11 населенных пунктов Актюбинской области остаются отрезанными от внешнего мира из-за паводков.

Для укрепления дамб в Иргизский район области отправили дополнительную спецтехнику. Такое решение принято по итогам осмотра сооружений в посёлках, расположенных вдоль берега реки Торгай.