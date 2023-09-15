Школы в Актюбинской области перешли на новый электронный дневник

В Актюбинской области школы отказались от "Кунделика" и перешли к новой электронной платформе BilimClass, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АktobeТimes.

По сообщению управления образования области, электронный журнал "Кунделик" школы в Актюбинской области перестали использовать с нового учебного года. Они перешли к новому электронному журналу BilimClass от компании Bilim Land.

Заместитель руководителя управления образования Нургуль Бертлеуова рассказала о причинах перехода на новый электронный журнал.

"В этом году было выделено 5 миллиардов тенге на пилотный проект по оснащению около 150 районных школ. В 12 из них провели полное оснащение предметных кабинетов, а в 134 малокомплектных школах закуплены компьютеры и интерактивные доски. Вместе с оснащением подразумевается и повышение цифровой грамотности учащихся. Так как платформа BilimClass предоставляет бесплатные цифровые, решили, что туда надо перевести все городские, районные и сельские школы. Этими ресурсами могут пользоваться учителя, ученики и их родители", - отметила заместитель руководителя управления образования области.

По ее словам, в новом электронном дневнике теперь не будет никакой коммерческой рекламы, на что часто жаловались родители.

Ранее сообщалось, что депутат Мажилиса Ерлан Саиров на пленарном заседании палаты раскритиковал систему "Кунделик". Она, по его словам, была насильно внедрена во все школы Казахстана.