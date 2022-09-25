Школу в Алматинской области "заминировал" ребёнок

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Полицейские в Алматинской области вычислили, кто стал причиной переполоха в минувшую пятницу, когда одну из школ оцепили после анонимного звонка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Как отмечают в департаменте полиции области, данный факт был зарегистрирован в ЕРДР Илийского района по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался малолетний житель Илийского района. В настоящее время при присутствии законных представителей и психологов он дал признательные показания", — сообщили в ведомстве.

Из-за звонка юного лжетеррориста в школу съехались саперы, кинологи и другие специалисты, которые осмотрели все помещения.