open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


ren-tv Сегодня, 17:05
301
Фото: ren-tv

Школу в Алматинской области "заминировал" ребёнок

Полицейские в Алматинской области вычислили, кто стал причиной переполоха в минувшую пятницу, когда одну из школ оцепили после анонимного звонка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Как отмечают в департаменте полиции области, данный факт был зарегистрирован в ЕРДР Илийского района по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". 

"В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался малолетний житель Илийского района. В настоящее время при присутствии законных представителей и психологов он дал признательные показания",  —  сообщили в ведомстве.

Из-за звонка юного лжетеррориста в школу съехались саперы, кинологи и другие специалисты, которые осмотрели все помещения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 17:05
301
Поделитесь:
Наверх