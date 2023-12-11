Школьники ряда городов Казахстана будут учиться дистанционно
Сегодня, 00:20
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Сегодня, 00:20Сегодня, 00:20
127Фото: BaigeNews.kz
В Астане и ряде городов страны из-за непогоды 11 декабря учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", — сообщает управление образования столицы.
В Мангистауской области из-за гололёда и метели занятия в школах и колледжах пройдут в онлайн-формате. В Актау в связи с аварией на магистральной теплотрассе не будут работать детсады, где временно отсутствует отопление.
В Костанае учеников 0-11 классов первой смены также перевели на онлайн-обучение.
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