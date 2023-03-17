Школьник при странных обстоятельствах скончался в Алматинской области

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В Алматинской области выясняют причину смерти подростка. 14-летний житель поселка Аймен Айболат Муратхан умер в больнице после вечерней прогулки. Родители утверждают, их сына избили старшие приятели. Они же, по словам близких, вымогали у школьников деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Как сообщили родители погибшего, в субботу вечером девятиклассник вернулся с прогулки с синяками и пожаловался на боль в животе. Но, что произошло, никому не сказал.

"Пришёл домой около 11 вечера, его вырвало, мы вызвали скорую. Медики приехали, забрали в больницу. После обследования сказали: "У вашего ребенка разрыв внутренних органов. Такое бывает после сильных ударов", - рассказала мать Сайрат Угубай.

Парню сделали операцию, но на следующий день школьник скончался. А перед смертью рассказал сестре про избиение.

"Говорил, что "меня избили". Я подозреваю, что ещё просили деньги. Здесь участвуют одиннадцатиклассники и студенты", - говорит сестра Айсымбат Муратхан.

Дядя нашёл в телефоне Айболата его переписку с друзьями. Из сообщений стало понятно: какие-то взрослые знакомые вымогали у школьников деньги и угрожали расправой.

Родители отмечают, последнее время Айболат просил у них крупные суммы якобы на карманные расходы.

"Очевидно, что они собирали деньги. Есть имена, кто собирал, за что собирали. Там кому-то Kaspi Red закрывали, кому-то там машину ремонтировали, кому-то кальян приносили. Есть также переписки, аудиозаписи друзей Айболата, где вот очевидно говорят, что "давайте в субботу соберитесь, иначе нас все равно поймают, ну, что мы получим все равно", - сообщил родственник Талгат Нурман.

В полиции начали расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.