Школьник помог задержать разбойника в Астане

14-летний житель столицы помог задержать преступника, который напал на женщину с ножом и пытался её ограбить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошёл на улице Кеменгерулы. 38-летняя астанчанка возвращалась с работы поздно вечером. Незвестный подкараулил её и, применив физическую силу, пытался отнять у неё ценные вещи, а затем скрылся.

"Свидетелем происходящего стал 14-летний столичный школьник. Услышав, что женщина звала на помощь, он подбежал к ней, поинтересовался в порядке ли она, а сам в это время позвонил другу, чтобы тот сообщил о случившемся в полицию. Затем подросток начал останавливать проезжающие машины, чтобы взрослые помогли женщине. Спустя несколько минут подъехала патрульная полиция. Мальчик описал приметы нападавшего и показал полицейским в какую сторону направился мужчина", — рассказали в полиции.

По "горячим следам" стражи порядка задержали 30-летнего. Он водворён в ИВС. Дело расследует полиция.