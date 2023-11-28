Семь млн тенге отдала лжеадвокату жительница Шымкента

Жительница Шымкента хотела добиться от бывшего супруга выплаты алиментов, но сама оказалась жертвой мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Чтобы взыскать выплаты на содержание ребенка, женщина обратилась к адвокату.

"Специалист оценил свои услуги в 7 млн тенге. Вероятно, сумма алиментов была немаленькая, и женщина согласилась на эти условия. Адвокат же, получив деньги, сразу пропал из поля зрения", - пишет издание.

В полиции сразу установили личность мошенника, им оказался житель Туркестанской области. В настоящее время ведется следствие, выясняются детали.