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Семь млн тенге отдала лжеадвокату жительница Шымкента

Сегодня, 17:25
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 17:25
Сегодня, 17:25
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Фото: Baigenews.kz

Жительница Шымкента хотела добиться от бывшего супруга выплаты алиментов, но сама оказалась жертвой мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Чтобы взыскать выплаты на содержание ребенка, женщина обратилась к адвокату.

"Специалист оценил свои услуги в 7 млн тенге. Вероятно, сумма алиментов была немаленькая, и женщина согласилась на эти условия. Адвокат же, получив деньги, сразу пропал из поля зрения", - пишет издание.

В полиции сразу установили личность мошенника, им оказался житель Туркестанской области. В настоящее время ведется следствие, выясняются детали.

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