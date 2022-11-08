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instagram.com/barys_official Сегодня, 20:33
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Фото: instagram.com/barys_official

Самый большой флаг Казахстана раскрыли на матче "Барыса" в Астане

Самый большой флаг Казахстана развернули на ледовой арене в Астане перед матчем "Барыс" - "Витязь", передаёт BaigeNews.kz.

Инициативная группа "Ашық Аспан" откликнулась на предложение руководства столичного хоккейного клуба провести совместную акцию под девизом "Менің Елім! Менің туым!".

Напомним, самый большой флаг нашей страны, который официально зарегистрирован в Книге рекордов Казахстана, имеет размер 40 на 20 метров. В рамках социальной акции "Ашық Аспан", которая состоялась 22 октября в небе над Алматы, флаг впервые раскрыт профессиональным парашютистом на высоте три тысячи метров.

"Я уверен, что мероприятие вызовет большой интерес среди наших болельщиков. Раньше мне не приходилось принимать участие в таких акциях. Насколько я знаю, это произойдёт вообще впервые в казахстанском хоккее. Надеюсь, это событие послужит своеобразной точкой отсчёта для новой доброй и патриотичной традиции", - сказал до начала акции нападающий "Барыса" и сборной Казахстана Алихан Асетов.

 
 
 
 
 
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Публикация от HC Barys | Хоккейный клуб "Барыс" (@barys_official)

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#хоккей #флаг
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:33
167
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