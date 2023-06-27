Самый богатый казахстанец купил команду "Формулы-1"

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Казахстанский бизнесмен Владимир Ким купил акций компании Hitech Global Holdings, в которую входят шесть гоночных команд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Команда из Сильверстоуна, которая в настоящее время участвует в гонках F2, F3 и F4, объявила в понедельник, что ее материнская компания Hitech Global Holdings Limited продала 25-процентную долю казахстанскому бизнесмену Владимиру Киму.

Основные интересы Кима связаны с горнодобывающим, банковским и авиационным секторами, а работа его Казахмыса и KAZ Minerals Group в области добычи и переработки медной руды делает его одним из десяти крупнейших производителей меди в мире.

Говоря о сделке, Ким сказал, что "автоспорт всегда интересовал меня лично, и я рад вступить в партнерство с организацией, которая добилась успеха во многих категориях и имеет такие амбиции на будущее.

У нас есть установившаяся связь со спортом; однако это наша первая глобальная инвестиция в автоспорт. Его динамичная привлекательность, растущая известность, маркетинговые возможности для бизнеса и растущая база поклонников соответствуют моим личным и коммерческим амбициям".

С сезона-2026 Hitech будет выступать в Формуле-1.

Отметим, что согласно Forbes, Ким является самым богатым казахстанцем с состоянием 4,6 миллиарда долларов и занимает в мировом списке 607-ю строчку.