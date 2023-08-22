С начала 2022 года государству возвращено 7,8 миллиона гектаров сельхозземель
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В рамках реализации Послания президента с начала 2022 года государству возвращено 7,8 млн гa неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, передаёт BaigeNews.kz.
Так, в Карагандинской области в госсобственность возвращено 1,5 млн га сельхозземель.
В Костанайской — 738 тыс. га,
в Актюбинской — 745 тыс. га,
в Туркестанской — 631 тыс. га,
в Павлодарской — 532 тыс. га.
По республике зарегистрировано 2410 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 5,5 млн га, по результатам проверок внесены 1597 предписаний на площади 3,1 млн га об устранении нарушений земельного законодательства, 246 материалов на площади 240,9 тыс. га находятся на рассмотрении в судах.
После принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению своих сельхозземель на площади 2,7 млн га.
Вместе с тем, по итогам проведенных внеплановых проверок в отношении МИО за законностью принятых решений, выявлено 515 незаконных решений МИО о предоставлении сельхозземель на площади 526,3 тыс. га, из которых отменено 135 решений, по оставшимся 380 проводится работа по их отмене.
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