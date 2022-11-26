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Сегодня, 20:36
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229Фото: akorda.kz
Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген и "Астана Балет": Президент посетил концерт отечественных мастеров
После церемонии инаугурации Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
На сцене центрального концертного зала "Қазақстан" выступили известные певцы Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Рухия Байдукенова, Алишер Каримов, Биржан Хасангалиев, Ушкын Жамалбек, Тамара Асар, а также солисты театра "Астана Балет", танцевальные коллективы "Contrast", "Terra" и другие деятели искусства.
Фото: Акорда
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