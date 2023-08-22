Родителям атырауских школьниц придётся решить вопрос ношения платков на уроках

Об этом заявил руководитель управления образования Ерлан Сламбеков в ходе брифинга на площадке РСК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Вопрос о разрешении либо о запрете ношения платков для школьниц поступил от пользователя социальных сетей. Ерлан Сламбеков, отвечая на него, отметил, что в целом согласно приказу "Об утверждении требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования", школьная форма включает в себя пиджак, жакет, брюки, рубашку, юбку, классическую блузу. Цвет формы черный или темно-синий. А что касается ношения в школах платков из религиозных соображений, то разрешать их ношение или нет, будет решать родительский комитет учебного заведения.

"В каждой школе есть свой родительский комитет, который и будет решать данный вопрос, согласно уставу школы", - заключил главный учитель области.

Позже, в управлении образования Атырауской области проинформировали, какую форму должны носить школьники. В ведомстве отметили, что одежда учеников должна соответствовать светскому характеру обучения.