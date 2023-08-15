  • 15 Августа, 17:42
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"Решение должно быть в пользу детей: министр просвещения о продлении учебного года

Сегодня, 17:21
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 17:21
Сегодня, 17:21
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Фото: BaigeNews.kz

Вопрос продления учебного года в Казахстане будет решаться на этой неделе, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев. Он подчеркнул, что решение нужно принимать исключительно в пользу детей, передаёт BaigeNews.kz.  

"От меня требуют, чтобы я принял решение, но в первую очередь решение должно быть принято в пользу детей. Я дал поручение решить и прийти к одному общему мнению. Обе стороны должны думать не в своих интересах, кто победит. Мы должны создавать условия, чтобы победили наши дети. Я думаю, что в скором будущем мы примем единое решение. Думаю, на этой неделе коллеги должны прийти к единому мнению", - сказал министр в правительстве. 

Ранее сообщалось,что родители казахстанских школьников готовят петицию против решения о продлении учебного года в Казахстане. 

Напомним, что в августе 2022 года министерство просвещения изменило сроки учебного года для казахстанских школьников - теперь учебный год оканчивается 31 мая, а не 25 мая, как это было раньше.

Продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся первых классов, 36 учебных недель - во 2-11 классах, вместо 34 недель.

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