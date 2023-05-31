Учёба только до 25 мая: родители готовят петицию за сокращение учебного года

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Родители казахстанских школьников готовят петицию против решения о продлении учебного года в Казахстане. Об этом сообщила депутат мажилиса Ирина Смирнова в кулуарах парламента, передаёт BaigeNews.kz.

По её мнению решение о продолжении учебного года в Казахстане до 31 мая было непродуманным.

"Я как учитель, как эксперт в области образования, считаю, что это волюнтаристское, административное решение, непродуманное, не имеющее под собой основы, непрофессиональное. Наши дети занимаются в отличие от детей других стран не четыре часа в день, а по шесть-семь уроков. Поэтому если измерить количество уроков, то оно соответствует той продолжительности учебного года, которое есть за рубежом", – сказала депутат в кулуарах мажилиса.

По её мнению, нельзя сравнивать, сколько дети отдыхают летом. Дети в некоторых странах отдыхают зимой месяц или в другое время года – два месяца, утверждает депутат.

"У них совершенно другая структура учебного года, и вот то, что нам представляют – это введение нас в заблуждение. Убеждают нас в том, что приняли правильное решение. Оно ошибочное. Мы неоднократно об этом говорили. Но это решение (должно принять министерство просвещения. Сейчас родители готовят петицию, и я надеюсь, что она сыграет свою роль", – заключила Ирина Смирнова.

Напомним, что в августе 2022 года министерство просвещения изменило сроки учебного года для казахстанских школьников - теперь учебный год оканчивается 31 мая, а не 25 мая, как это было раньше. Продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся первых классов, 36 учебных недель - во 2-11 классах, вместо 34 недель.