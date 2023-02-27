Рекордный рост: Казахстанские авиакомпании подняли цены на билеты на 21%

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Больше всего подорожали авиаперелёты в Абайской области — на 94 процента, снизились цены лишь в четырёх областях.

Вслед за железнодорожными перевозками в Казахстане пересмотрели цены на авиабилеты. Рост, по данным аналитиков Finprom.kz, за год составил 21 процент, передаёт BaigeNews.kz.

В региональном разрезе наибольший рост цен зафиксировали в Абайской области: почти вдвое (на 94,2 процента). Также среди антилидеров оказались Костанайская (плюс 64,4 процента), Западно-Казахстанская (плюс 47,9 процента), Восточно-Казахстанская (плюс 47,8 процента) области и Алматы (42,8 процента). Меньше всего авиаперелёты подорожали в Акмолинской области: на 2,6 процента.

В одном регионе — Жамбылской области — цены за год не изменились. Ещё в четырёх регионах: Павлодарской, Алматинской, Карагандинской и Улытауской областях, цены снизились.

Доходы предприятий воздушного транспорта в текущем году составили 53,9 миллиарда тенге, против 20,9 миллиарда тенге годом ранее. Рост в стоимостном выражении составил 2,6 раза за год. Отметим, такого значительного роста в секторе не было несколько лет.

Доходы от перевозки грузов, багажа и грузобагажа составили 934,8 миллиона тенге, доходы от перевозки пассажиров — 53 миллиарда тенге.

"В январе 2023 года авиакомпании перевезли 969,9 тысячи пассажиров — на 84 процента больше, чем годом ранее. Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматы (601 тысяча пассажиров, плюс 60,8 процента за год) и в Шымкенте (319,6 тысячи пассажиров, годовой рост — в 2,5 раза). Пассажирооборот составил два миллиарда пкм — в 2,3 раза больше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.

Перевозки груза и багажа воздушным транспортом по итогам января 2023 года достигли 1,9 тысячи тонн — на 63,8 процента больше, чем годом ранее. Наибольшие показатели пришлись на Алматы: 1,1 тысячи тонн, плюс 73,4 процента за год.

Грузооборот в январе текущего года составил 3,9 миллиона ткм — на 52,3 процента больше, чем в прошлом году.

Тем временем в секторе фиксируются нарушения. Так, к примеру, авиационная транспортная прокуратура города Алматы провела проверку деятельности авиакомпании АО "Флай Арыстан" по вопросам соблюдения прав пассажиров. Проверка показала, что авиакомпания при продаже билетов на международные рейсы не применяла специальные льготы в размере 50 процентов для несовершеннолетних пассажиров в возрасте от двух до 12 лет.