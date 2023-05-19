Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК

"Тесные межчеловеческие контакты служат важным фактором в развитии наших межгосударственных связей. Этой цели отвечает подписание Межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований сроком на 30 дней. Уверен, это важное соглашение будет способствовать расширению деловых контактов и туристических потоков между нашими странами. Центральная Азия имеет богатую культуру, красивейшую природу и уникальные достопримечательности, которые, несомненно, могут быть интересны китайским туристам", - сказал он в пятницу, 19 мая, на саммите в Сиане.

Как отметил глава государства, лепту в укрепление культурно-гуманитарных связей вносит и сотрудничество между регионами, в частности развитие института городов-побратимов. И накануне были официально установлены побратимские связи между городами Шымкент и Сиань, а также регионами – Северо-Казахстанской областью и провинцией Шэньси.