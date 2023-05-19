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pixabay.com Сегодня, 11:24
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Сегодня, 11:24
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Фото: pixabay.com

Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК

Выступая на первом Саммите "Центральная Азия – Китай", президент Казахстана предложил создать реестр туроператоров "Шёлкового пути" с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер. По мнению Касым-Жомарта Токаева, это позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"Тесные межчеловеческие контакты служат важным фактором в развитии наших межгосударственных связей. Этой цели отвечает подписание Межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований сроком на 30 дней. Уверен, это важное соглашение будет способствовать расширению деловых контактов и туристических потоков между нашими странами. Центральная Азия имеет богатую культуру, красивейшую природу и уникальные достопримечательности, которые, несомненно, могут быть интересны китайским туристам", - сказал он в пятницу, 19 мая, на саммите в Сиане.

Как отметил глава государства, лепту в укрепление культурно-гуманитарных связей вносит и сотрудничество между регионами, в частности развитие института городов-побратимов. И накануне были официально установлены побратимские связи между городами Шымкент и Сиань, а также регионами – Северо-Казахстанской областью и провинцией Шэньси.

"В городе Сиань открывается Генеральное консульство Казахстана. Наряду с этим, важно развивать сферу науки и образования, налаживать контакты между молодёжью наших стран. Поэтому мы придаём исключительное значение системной подготовке квалифицированных кадров и развитию человеческого капитала. На данном этапе Казахстан активно работает над открытием в стране филиалов ведущих технических университетов мира", - отметил он.

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Сегодня, 11:24
264
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