Реальный срок получил казахстанец за кражу трёх баранов

В Атырауской области осудили мужчину, обвиняемого в скотокрадстве, передаёт BaigeNews.kz.

"В декабре прошлого года Л.К. похитил трёх баранов со скотного двора соседа и, придя в один из продуктовых магазинов города Кульсары, продал животных по низкой цене гражданину Е.Р", - сообщили подробности дела в суде.

Приговором суда мужчину признали виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.