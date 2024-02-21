Реальный срок получил казахстанец за кражу трёх баранов
Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27Сегодня, 22:27
111Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В Атырауской области осудили мужчину, обвиняемого в скотокрадстве, передаёт BaigeNews.kz.
"В декабре прошлого года Л.К. похитил трёх баранов со скотного двора соседа и, придя в один из продуктовых магазинов города Кульсары, продал животных по низкой цене гражданину Е.Р", - сообщили подробности дела в суде.
Приговором суда мужчину признали виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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