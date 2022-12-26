Разрешить регистрацию праворульных авто предложили в Сенате

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Сенаторы предлагают разрешить постановку на учёт праворульных автомобилей, передает BaigeNews.kz. Сегодня Депутаты Сената рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства". Документ, в том числе, регулирует правила легализации праворульных авто.

Концептуально сенаторы законопроект поддержали, но в ходе его рассмотрения, они инициировали внесение в него ряда изменений. В этой связи было принято решение вернуть документ в Мажилис с поправками, предложенными сенаторами.

"В соответствии с поручением главы государства предложено рассмотреть возможность первичной регистрации праворульных автомобилей, ввезенных до 1 сентября. Это позволит почти 20 тысячам наших граждан легализовать свои транспортные средства. Сенаторы убрали некоторые положения, наделяющие уполномоченные органы необоснованно широкими полномочиями в отношении доступа к банковской и налоговой тайне граждан. В целом считаем, что принятие Закона положительно скажется на повышении благосостояния граждан", - пояснил Маулен Ашимбаев в ходе заседания Палаты.

Ранее в МВД сообщали, что в Казахстане насчитывается более 20 тысяч автомобилей с праворульным управлением.