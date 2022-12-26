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Размер пособия по инвалидности составляет 50 тысяч тенге в Казахстане Сегодня, 12:48
474
Сегодня, 12:48
474

Размер пособия по инвалидности составляет 50 тысяч тенге в Казахстане

С нового года увеличатся размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. На сегодняшний день пособие по инвалидности составляет 54 062 тенге, а выплаты по случаю потери кормильца – 50 368 тенге.

"Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года будут повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума", - сообщили в Минтруда.

За 11 месяцев 2022 года казахстанцам выплатили более 402 миллиардов тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца. В ноябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,5 миллиарда тенге, по случаю потери кормильца – 9,3 миллиарда тенге.

"По состоянию на первое декабря 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 527,7 тысяч человек, по случаю потери кормильца - 184,3 тысяч человек", - проинформировали в ведомстве.

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#соцпособия #Минтруда
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:48
474
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