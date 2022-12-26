Размер пособия по инвалидности составляет 50 тысяч тенге в Казахстане

С нового года увеличатся размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. На сегодняшний день пособие по инвалидности составляет 54 062 тенге, а выплаты по случаю потери кормильца – 50 368 тенге.

"Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года будут повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума", - сообщили в Минтруда.

За 11 месяцев 2022 года казахстанцам выплатили более 402 миллиардов тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца. В ноябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,5 миллиарда тенге, по случаю потери кормильца – 9,3 миллиарда тенге.