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Разбившего стеклянную остановку подростка разыскивает полиция в Актау

Сегодня, 21:19
АВТОР
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Lada.kz Сегодня, 21:19
Сегодня, 21:19
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Фото: Lada.kz

Подросток разбил стеклянную дверь на остановке близ Актау. Факт вандализма сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Стеклянная дверь на остановке общественного транспорта в Мунайлинском районе подверглась нападению со стороны подростка в ночное время. Он с разбегу разбил дверь ногой и убежал. Происходящее снимал на видео его товарищ. Предположительно, видео было снято два дня назад.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что стражи порядка устанавливают личность малолетнего вандала. Изучаются камеры видеонаблюдения.

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