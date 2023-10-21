Разбившего стеклянную остановку подростка разыскивает полиция в Актау

Подросток разбил стеклянную дверь на остановке близ Актау. Факт вандализма сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Стеклянная дверь на остановке общественного транспорта в Мунайлинском районе подверглась нападению со стороны подростка в ночное время. Он с разбегу разбил дверь ногой и убежал. Происходящее снимал на видео его товарищ. Предположительно, видео было снято два дня назад.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что стражи порядка устанавливают личность малолетнего вандала. Изучаются камеры видеонаблюдения.