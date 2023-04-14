Распространителя слухов о митинге из-за повышения цен на ГСМ ищут в Туркестанской области

Полиция ищет распространителя слухов о митинге, якобы организованном из-за повышения цен на топливо, передаёт BaigeNews.kz

"В Сети появилась видеозапись о том, что в ночь с 12 на 13 апреля возле автозаправочной станции КазМунайГаз, расположенной вдоль трассы Западная Европа-Западный Китай, граждане якобы собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо.