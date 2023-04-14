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Распространителя слухов о митинге из-за повышения цен на ГСМ ищут в Туркестанской области Сегодня, 19:58
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Сегодня, 19:58
180

Распространителя слухов о митинге из-за повышения цен на ГСМ ищут в Туркестанской области

Полиция ищет распространителя слухов о митинге, якобы организованном из-за повышения цен на топливо, передаёт BaigeNews.kz.
 
"В Сети появилась видеозапись о том, что в ночь с 12 на 13 апреля возле автозаправочной станции КазМунайГаз, расположенной вдоль трассы Западная Европа-Западный Китай, граждане якобы собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо.
При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что сведения оказались ложными. Сотрудниками УП Сайрамского района проводится работа с целью установления гражданина, распространившего недостоверную информацию", - сообщили в ДП Туркестанской области.
 
В полиции напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрено привлечение к уголовной ответственности.
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Сегодня, 19:58
180
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