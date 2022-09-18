Рабочие из Жанаозена обратились к президенту

Фото: скриншот из видео

Сотрудники ТОО "КазПромТехКомпани" недовольны сокращением рабочего времени, а также тем, что не обновляются автомобили. В связи с этим 74 работника вышли на забастовку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Работники предприятия записали видеообращение.

"С 12 сентября проходит трудовой арбитраж, но сторона работодателей не идёт на встречу. На сегодняшний день проблема до сих пор не решена. Мы просим президента Касым-Жомарта Токаева помочь урегулировать ситуацию, либо дать возможность перевести наших сотрудников в АО "ОзенМунайГаз", - обратились работники компании.

Они бастуют уже вторую неделю.