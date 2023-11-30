Пьяная автомобилистка насмерть сбила женщину в Астане

Во дворе жилого дома в Астане автомобилистка в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбила женщину и врезалась в три автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции столицы.

Сообщается, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 части 3 Уголовного кодекса РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Назначены необходимые экспертизы", – отметили в полиции.

В ведомстве также сообщили, что в результате ДТП от полученных травм пешеход скончалась на месте, а виновницу аварии задержали патрульные экипажи и водворили в изолятор временного содержания.