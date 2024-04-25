Проводить совещания по межэтнической ситуации раз в два месяца поручил областным акимам Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", отметил, что предстоит укрепить институциональный потенциал Ассамблеи, усилить её взаимодействие с государственными органами, Парламентом и маслихатами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил глава государства, за последние годы АНК прошла сложный путь трансформации, став важным институтом общественной самоорганизации и главным штабом координации этнокультурных объединений.

Касым-Жомарт Токаев считает, что Ассамблея должна показывать пример продуктивного партнерства с государственными структурами всех уровней и направлений. Особый акцент надо сделать на выстраивании действенных механизмов работы с местными исполнительными органами и маслихатами. Понятно, что главы регионов заняты решением огромного массива текущих вопросов, однако задача укрепления общенационального единства носит особо актуальный характер и тоже требует постоянного внимания и вовлеченности в работу.

"По моему поручению областные акимы обязаны как минимум раз в два месяца проводить совещания по межэтнической ситуации с участием представителей АНК. Мною дано указание всем главам регионов лично присутствовать на ключевых мероприятиях Ассамблеи, не перепоручая это своим заместителям. Было бы правильным, если бы такой же подход практиковали и руководители остальных органов власти, в первую очередь депутаты Парламента и маслихатов всех уровней", - подчеркнул Токаев.

Президент поручил последовательно усиливать роль Ассамблеи в принятии государственных решений, сопровождении проводимых в стране реформ. Для этого, по его словам, надо развивать научно-экспертный потенциал АНК. В фокусе Ассамблеи всегда должна быть практическая деятельность по выявлению и превентивному устранению возможных очагов этносоциальной напряженности.

К работе по этномедиации приступили специалисты в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Полезный опыт нужно масштабировать по всей организационной горизонтали АНК, сказал Токаев.

Кроме того, по словам президента, Ассамблея должна усилить свои позиции в качестве ведущего института социальной интеграции и деятельного патриотизма.

"Прежде всего, следует обеспечить дальнейшее развитие таких эффективных инструментов, как советы матерей и советы аксакалов АНК. Профильным министерствам, акиматам необходимо поддержать их деятельность посредством специальных грантов и государственного социального заказа", - сказал Токаев.