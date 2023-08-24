Протащила душителя на двери авто: суд оправдал астанчанку

Суд Астаны вынес обвинительный приговор астанчанке по статье о превышении самообороны, но по амнистии освободил её от наказания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд.

Инцидент произошел возле дома девушки. Вернувшись в 5:23 утра к себе домой, ее поджидал бывший возлюбленный. Парень настойчиво начал выяснять отношения и требовал открыть дверь авто. Получив отказ, он через окно с водительской стороны начал душить девушку. В целях самообороны девушка дала по газам. Однако парень успел зацепиться за стекло машины и проехал в таком состоянии несколько метров, после чего упал и ударился об асфальт. В результате падения и полученных травм, парень погиб на месте происшествия.

"Приговором межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны от 20.06.2023 года О. признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.2 ст.112 УК) и осуждена к 1 году лишения свободы", - говорится в сообщении суда.

На основании Закона об амнистии суд освободил ее от назначенного наказания.

Адвокат обжаловал приговор, просил оправдать подсудимую, указывая, что она действовала в пределах необходимой обороны.

Согласно УК, превышение пределов необходимой обороны характеризуется умышленными действиями.

"Коллегия, пришла к выводу, что в данном случае О. действовала в целях необходимой обороны, так как не имела умысла на причинение тяжкого вреда здоровью Н., пыталась лишь избежать посягательства на ее жизнь и здоровье", - отметили в суде.

По итогам рассмотрения, коллегия вынесла оправдательный приговор в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.112 ч.2 УК.