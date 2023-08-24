Протащила душителя на двери авто: суд оправдал астанчанку
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Суд Астаны вынес обвинительный приговор астанчанке по статье о превышении самообороны, но по амнистии освободил её от наказания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд.
Инцидент произошел возле дома девушки. Вернувшись в 5:23 утра к себе домой, ее поджидал бывший возлюбленный. Парень настойчиво начал выяснять отношения и требовал открыть дверь авто. Получив отказ, он через окно с водительской стороны начал душить девушку. В целях самообороны девушка дала по газам. Однако парень успел зацепиться за стекло машины и проехал в таком состоянии несколько метров, после чего упал и ударился об асфальт. В результате падения и полученных травм, парень погиб на месте происшествия.
"Приговором межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны от 20.06.2023 года О. признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.2 ст.112 УК) и осуждена к 1 году лишения свободы", - говорится в сообщении суда.
На основании Закона об амнистии суд освободил ее от назначенного наказания.
Адвокат обжаловал приговор, просил оправдать подсудимую, указывая, что она действовала в пределах необходимой обороны.
Согласно УК, превышение пределов необходимой обороны характеризуется умышленными действиями.
"Коллегия, пришла к выводу, что в данном случае О. действовала в целях необходимой обороны, так как не имела умысла на причинение тяжкого вреда здоровью Н., пыталась лишь избежать посягательства на ее жизнь и здоровье", - отметили в суде.
По итогам рассмотрения, коллегия вынесла оправдательный приговор в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.112 ч.2 УК.
Самое читаемое
- Самый высокий боксёр в мире помогает родному селу в Абайской области воспитывать молодёжь
- Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети
- Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел
- Стали известны подробности гибели 11 человек на Сырдарье
- СМИ сообщили о гибели Евгения Пригожина