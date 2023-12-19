Пропавшего 18-летнего астанчанина нашли в компьютерном клубе
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Сотрудниками полиции установлено местонахождение без вести пропавшего жителя столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДП Астаны в посёлке Иргели Карасайского района Алматинской области в компьютерном клубе установлен без вести пропавший астанчанин.
Поисками молодого человека занимались личный состав ДП Астаны и приданные силы. Стражи порядка проверили места массовой концентрации людей - хостелы и гостиницы, а также установили круг связей пропавшего парня и просмотрели камеры видеонаблюдения. В ходе проверки полицейские установили, что астанчанин выехал из столицы в Караганду, а затем в Алматинскую область.
Ранее с заявлением в полицию обратилась жительница Астаны, она попросила найти 18-летнего сына, который выехал из дома заниматься частным извозом на арендованной автомашине марки "Chevrolet Cobalt".
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