Производство обуви в Казахстане за год выросло на 40 процентов

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При этом цены на обувь подскочили сразу на 21% .

Почти 287 тысяч пар обуви выпустили казахстанские производители за первые два месяца 2023 года, что на 42,9 процента больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

"В региональном разрезе больше всего обуви выпустили в Алматы: 153 тысяч пар — на 50,4 процента больше чем в январе-феврале 2022 года. В тройке лидеров также оказались Алматинская (48,5 тысячи пар) и Жамбылская (27,9 тысячи пар) области. В целом за январь–декабрь 2022 года в стране произвели 1,7 миллиона пар обуви — на 17,6 процента больше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.

При этом, несмотря на растущее производство, в 2022 года казахстнские компании обеспечили спрос на обувь (экспорт плюс реализацию на внутреннем рынке) всего на 4,2 процтив, против 2,8% годом ранее. Доля отечественного продукта на рынке, хотя и выросла почти в полтора раза, остаётся очень маленькой.

Импорт обуви уменьшился на 22,9 процента за год, до 38,7 миллиона пар. При этом на 50,2 процента упал и объём экспорта, до 105,5 тысячи пар. Впрочем, как отмечают аналитики, эти показатели и ранее были невысокими.

Реализация обуви на внутреннем рынке составила 40,3 миллиона пар — на 21,6% меньше, чем в 2022 ранее.

По итогам февраля за год цены на обувь выросли на 20,5 процента. В том числе мужская и женская обувь подорожали на 18,2 процента, детская — на 26,5 процента.

Ощутимее всего обувь подорожала в Мангистауской области, сразу на 31,5 процента за год, в Шымкенте ценник поднялся на 30,2 процента, в Астане – на 28 процентов. Минимальное удорожание цен аналитики зафиксировали в Улытауской области, но и там это оказались ощутимые 13,7 процента.

Мужская обувь заметнее всего подорожала в Актюбинской области, женская — в Мангистауской, детская — в Шымкенте. Наименьший рост цен на мужскую обувь зафиксировали в Улытауской области, на женскую — в Западно-Казахстанской, на детскую — в Костанайской.