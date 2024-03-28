Продовольственную безопасность нужно развивать решительными темпами – Олжас Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область посетил предприятия агропромышленного комплекса, где ознакомился с потенциалом дальнейшего наращивания казахстанского производства для обеспечения продовольственной безопасности страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Продовольственная безопасность – решительными темпами: Олжас Бектенов посетил предприятия АПК в Петропавловске.

Во время осмотра современного молочного комплекса ТОО "Қызылжар Сүт" Олжас Бектенов ознакомился с технологическим процессом работы "умной фермы".

По итогам прошлого года молочный комплекс произвел свыше 6 тыс. тонн сырого молока.

Следующим объектом посещения стал отечественный флагман в области переработки молока ТОО "Масло-Дел Петропавловск".



Предприятие успешно функционирует более 20 лет. В прошлом году было произведено 104,8 тыс. тонн готовой молочной продукции, или 11,5% от общего объема в стране.

На предприятии ТОО "AVAGRO" премьер-министр ознакомился с процессом производства сельскохозяйственной техники, что особенно актуально в преддверии начала массовых весенне-посевных работ.

На предприятии налажено производство широкой линейки продукции: прицепные и самоходные опрыскиватели, емкости, блоки транспортировки и др.

Объем производства в отрасли за 5 лет вырос на 304% в натуральном выражении: с 4,2 тыс. единиц в 2019 году до 17,2 тыс. единиц в 2023 году.



При этом доля местного содержания доведена до 70%.



Осмотрев представленную продукцию, премьер-министр поручил профильным министерствам оперативно выстроить адресную работу – связать с отечественным производителем аграриев, нуждающихся в обновлении техники.



Параллельно с этим министерства, акиматы и холдинг "Байтерек" должны содействовать предпринимателям в применении мер господдержки в рамках имеющихся льготных программ.



Так, по поручению главы государства планируется выделение 450 млрд тенге на льготный лизинг сельскохозяйственной техники исключительно отечественного производства с применением встречных обязательств.

"Продовольственную безопасность нужно развивать решительными темпами. Глава государства в своем Послании народу Казахстана отметил необходимость развития глубокой переработки с доведением доли продукции АПК до 70%. Успешный отечественный бизнес – это прежде всего казахстанская продукция на прилавках и рабочие места. Сегодня у нас на внутреннем рынке присутствуют импортные молочные продукты. Хотя наши заводы сами могут производить все нужное, возможности для этого имеются", — подчеркнул Олжас Бектенов.