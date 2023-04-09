Причины драки на базе отдыха в Конаеве выясняет полиция

Фото: smartik.ru

Полицейские выясняют, что произошло на базе отдыха в Конаеве, откуда в городскую больницу поступило трое пострадавших мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как уточняют в ведомстве, вызов из больницу поступил 8 апреля в 19:03.

"По данному сообщению, в ЕРДР управления полиции Конаева зарегистрировано уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 293 часть 2 пункт 1 УК РК "хулиганство", — сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что пострадавшие приехали на коллективный отдых на берег водохранилища Капчагай и проникли на частную территорию.

Прибывшие на место работники зоны и её 37-летний собственник вступили в словесную перепалку с мужчинами. Ссора переросла в драку.

На место был направлен наряд полиции.

"Участников инцидента доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств происшествия и правовой оценки действий каждого из его участников. По делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на закрепление и обеспечения полноты досудебного расследования", — отметили в полиции.

Расследование продолжается. Другие подробности в ведомстве не уточняют.