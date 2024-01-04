"Президент поддерживает ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие" - эксперт об интервью Токаева

Ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие побуждает казахстанцев всё чаще проявлять гражданскую позицию и нетерпимость к данного рода преступлениям. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразила председатель РОО "Сенімен болашақ" Жансая Бердимурат, комментируя интервью президента.

Глава государства в разговоре с генеральным директором ТОО "Қазақ газеттері" Диханом Қамзабекұлы затронул ряд важных вопросов, включая идеологические темы и изменение системы ценностей.

Эксперт поделилась реакцией общества на инициативы президента в решении проблемы насилия.

"Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на данной проблеме из-за громких и вопиющих инцидентов, произошедших у нас в стране, связанных с жестоким обращением с женщинами и детьми в прошлом году. Новый законопроект, о котором упомянул президент в беседе с журналистами, будет включать эффективные меры по борьбе и профилактике насилия в семьях. По данным за прошлый год, только в столичный департамент полиции каждый день поступало порядка 50-60 звонков по фактам семейно-бытового насилия. Ежедневно в суды поступает от 20 до 40 исков от жертв бытового насилия в Астане. В прошлом году мы провели социологическое исследование. Согласно результатам, 32 процента респондентов считают, что эффективным инструментом в профилактике домашнего насилия является разъяснительная работа с семьями, тренинги и обучение; еще 32 процента проголосовали за консультации с психологом и 21 процент - за ужесточение законодательства. Это свидетельствует о прогрессивном взгляде населения на существующую проблему", - добавила общественный деятель.

Она подчеркнула, что президент выразил личную поддержку ужесточению наказания за семейное насилие и призвал всех к решительным действиям против беззакония и жестокости.