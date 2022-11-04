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  • Президент отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике
pixabay.com Сегодня, 14:36
48
Фото: pixabay.com

Президент отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике. По его словам, сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Президент отметил, что обладая вторыми по величине подтвержденными запасами нефти в Евразии, Казахстан является надёжным поставщиком нефтегазовых ресурсов для смягчения последствий глобального энергетического кризиса.

"В настоящее время более 80 процентов сухопутных транзитных перевозок по коридору Китай – Европа проходит через территорию нашей страны. По данным Всемирного банка, развитие транзитно-транспортного потенциала может способствовать совокупному увеличению ВВП стран Центральной Азии на 15 процентов. В этом контексте хотел бы отметить важность инициативы "Пояса и пути", в реализации которой Казахстан занимает особое место. Более того, Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как "Средний коридор", приобретает все большее значение в контексте обеспечения энергетической и продовольственной безопасности", – заявил Глава государства. 

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#президент #логистика #экономика #продовольственная безопасность
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:36
48
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