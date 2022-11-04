Президент отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике

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Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике. По его словам, сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент отметил, что обладая вторыми по величине подтвержденными запасами нефти в Евразии, Казахстан является надёжным поставщиком нефтегазовых ресурсов для смягчения последствий глобального энергетического кризиса.