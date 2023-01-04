Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда

Токаев осмотрел новое административное здание Конституционного Суда, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан, как государство, качественно обновился. Данный факт признается мировым сообществом гласно, о чем также свидетельствуют многочисленные международные контакты и встречи на самом высоком уровне. Не будет преувеличением сказать, что Конституционный Суд станет олицетворением Справедливого Казахстана”, - сказал президент Казахстана.