Предприниматели стали чаще принимать оплату платёжными картами

В Казахстане в полтора раза увеличилось количество предпринимателей, принимающих оплату платёжными картами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

За пять лет количество используемых платёжных карточек выросло в 3,6 раза, а за десятилетие — в 6,2 раза.

"Количество активных платёжных карточек в Казахстане на конец ноября 2023 года составило 38,5 млн ед. — на 16,7% больше, чем годом ранее. Из них 33,5 млн ед. пришлось на кредитные, 4,7 млн ед. — на дебетовые, 275,7 тыс. ед. — на иные карты", - сообщили аналитики.

По данным агентства, количество POS-терминалов у торговых предприятий на конец третьего квартала 2023 года составило 975,3 тыс. ед. — на треть больше, чем в аналогичном периоде 2022-го.

При этом, количество торговых точек выросло более чем на треть, до 909,6 тыс. ед.

На конец третьего квартала 2023 года более трети казахстанских предпринимателей, принимающих безналичную оплату, были сосредоточены в мегаполисах — Алматы (143,8 тыс. ед.), Астане (97,2 тыс. ед.) и Шымкенте (47,2 тыс. ед.). Во всех трёх мегаполисах их количество выросло более чем на треть по сравнению с третьим кварталом предыдущего года.