Предельные цены на продукты питания перестанут устанавливать в Казахстане
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Предельные цены на девять социально значимых продуктов питания перестунут устанавливать в первой половине 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли РК.
Сообщается, что в течение первого полугодия 2024 года Минторговли перестанет вводить предельные цены на соль, муку, рожки, гречневую крупу, рис, хлеб, молоко, картофель и яйцо куриное первой категории.
А в течение первого полугодия 2025 года министерство упразднит предельные цены на морковь столовую, лук репчатый, капусту белокочанную, масло подсолнечное, говядину (лопаточно-грудную часть с костями), мясо кур (бедренную и берцовую кости с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несолёное, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), творог (5-9% жирности), сахар белый (сахар-песок).
"Поэтапный отказ от государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары позволит уменьшить долю влияния государства на рыночные отношения, что в свою очередь позволит отечественным производителям стать более конкурентоспособными на рынке. Данная мера необходима для обеспечения продовольственной безопасности на территории Республики Казахстан. При этом, заблаговременное распространение вышеуказанной информации позволит избежать социальную напряженность в обществе, а также обеспечит достаточную информативность населения", - сообщили в Минторговли.
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