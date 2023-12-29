Предельные цены на продукты питания перестанут устанавливать в Казахстане

Предельные цены на девять социально значимых продуктов питания перестунут устанавливать в первой половине 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли РК.

Сообщается, что в течение первого полугодия 2024 года Минторговли перестанет вводить предельные цены на соль, муку, рожки, гречневую крупу, рис, хлеб, молоко, картофель и яйцо куриное первой категории.

А в течение первого полугодия 2025 года министерство упразднит предельные цены на морковь столовую, лук репчатый, капусту белокочанную, масло подсолнечное, говядину (лопаточно-грудную часть с костями), мясо кур (бедренную и берцовую кости с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несолёное, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), творог (5-9% жирности), сахар белый (сахар-песок).