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МЧС РК Сегодня, 13:11
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Сегодня, 13:11
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Фото: МЧС РК

Пожар вторые сутки тушат на востоке Казахстана

В Восточном Казахстане ликвидируют загорание на территории Приморского лесничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС нашей страны.

"26 июня на территории КГУ "Асубулакское лесное хозяйство" произошло загорание сухой травы и кустарников на предварительной площади 5 гектаров. Вертолет МИ-8 осуществил доставку десанта и воды. Внутри горельника тушат отдельные дымоточки 126 человек от лесников, ДЧС ВКО и МИО, 18 единиц техники.", - говорится в сообщении.

Отметим, тушение осложнено труднодоступной горной, скалистой местностью. Угрозы населенным пунктам нет.

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Сегодня, 13:11
261
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